Pattinaggio artistico domani al via gli Europei 2025 a Tallin | Italia favorita nelle coppie e danza sul ghiaccio

Leggi su Sportface.it

I Campionatidiprendono il viamercoledì 29 gennaio an, e l’si presenta nella capitale estone con un contingente da record, formato ben 15 atleti. L’obiettivo per la selezione azzurra è quello di vincere per la terza volta consecutiva il medagliere della rassegna continentale, la più antica manifestazione sportiva della storia, organizzata per la prima volta nel 1891. Il Tondiraba Ice Hall ospiterà le gare fino a domenica 2 febbraio, e scenderanno sul162 pattinatori (34 uomini, 32 donne, 18e 30 squadre di) in rappresentanza di oltre 30 Paesi.Va ricordato che non ci sarà la Russia, assente dal 2023, e che da nazione leader a livello mondiale ha sempre dominato il medagliere. L’può dunque approfittarne per consolidare la sua posizione da leader anche in vista dei Mondiali di Boston, in programma a marzo e dove saranno assegnati i posti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.