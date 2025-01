Ilgiorno.it - Magnete, cultura e socialità. Dalle ceneri della Marelli

C’era una volta il quartiere Adriano, prima periferia milanese, a cavallo con l’operaia Sesto San Giovanni. Il quartiere era nato e cresciuto attorno alla Magneti, che alla chiusuraproduzione lasciò attorno a sé un "non luogo" frutto di un mix tra sito industriale, casevecchia Milano e palazzoni anonimi da hinterland. Negli anni Duemila il Comune ha aperto un bando, chiedendo a cooperative e organizzazioni chi avesse interesse a investire in quel luogo in termini di rigenerazione urbana e servizi socio-assistenziali. Nel 2017 la Cooperativa Sociale Proges arriva nel quartiere e avvia i lavori per la costruzione di un hub di servizi alla persona, si chiamerà “Adriano community center“, e tiene insieme servizi socio sanitari, abitativi e di comunità. “Adriano community center“ viene pensato come hub di servizi per anziani, ma non solo.