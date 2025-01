Ilfattoquotidiano.it - Jovanotti: “Dopo l’incidente non riuscivo a svoltare. Sono andato nel bosco da solo, la natura mi ha ispirato e ho iniziato a prendere appunti al telefonino”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rinascere come l’araba fenice.ha superato tutti i suoi limiti per recuperare fisico, cuore e menteil terribile incidente in bici, a Santo Domingo nel 2023, che l’ha bloccato letteralmente per la rottura di clavicola e femore. Non è un caso che, quindi, il suo nuovo disco si intitoli “Il corpo umano Vol.1”, scritto in oltre due anni. Questo è sicuramente tra i progetti più belli della discografia dell’artista.Brani ispirati come non mai e con al centro il sentire, l’amore, ma anche la forza degli esseri umani. “Grande da far paura”, “Un mondo a parte” e “Universo”tra i piccoli gioielli incastonati in un disco che restituisce un artista al pieno della sua ispirazione. In attesa di partecipare come super ospite la prima serata del Festival di Sanremo 2025 con una esibizione live ad hoc, da marzo parta PalaJova con già 26 sold-out in calendario.