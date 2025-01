Crolla un muro la frana spezza il tubo del gas | si scava per cercare feriti Cosa è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Paura questa mattina nel quartiere Lagaccio a Genova, dove un giardino privato èto su via dei Cinque Santi, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova e la polizia locale. Attualmente, sono impegnati anche il nucleo cinofilo proveniente dal Piemonte e un gruppo specializzato in movimento terra per accertare che sotto i detriti non vi siano persone coinvolte. Al momento, infatti, non è ancora escluso che qualcuno possa essere rimasto sepolto sotto le macerie. Il cedimento del giardino, supportato da undi contenimento in cemento armato, ha causato la rottura di diverse tubature, tra cui una del gas. Il consigliere municipale Lucente ha segnalato una significativa perdita di gas: “Non si respirava”, ha scritto in un post su Facebook.