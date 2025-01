Ilgiorno.it - Chiara Ferragni, Tapiro d’oro perché Fedez canterà Bella stronza a Sanremo 2025: “Sto meglio senza di lui”

Milano, 28 gennaio– Un altro. La consegna da parte di Valerio Staffelli andrà in onda questa sera, dalle 20.35, su Canale 5, durante la puntata di Striscia la notizia. Il motivo?, in gara al Festival di, nella serata dedicata ai duetti e alle cover ha scelto di cantare con Marco Masini la celebre canzone “”. “Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, ha commentato l’imprenditrice digitale. E Staffelli: “Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?”. “Sono d’accordo”, ha risposto. E quando l’inviato le ha chiesto se si è già sentita conper chiarire l’argomento, l’influencer ha voluto precisare: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”.