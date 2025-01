Ilfattoquotidiano.it - Bill Gates contro Musk: “È davvero folle che lui possa destabilizzare la situazione politica di alcuni Paesi”

ha criticato Elon, accusandolo di promuovere politiche di estrema destra sia negli Stati Uniti sia all’estero. “Ècheladi”. In un’intervista al giornale britannico Times of London, il fondatore di Microsoft, infatti, ha definito “” l’influenza di, sottolineando il rischio che i super-ricchinoil panorama politico globale.ha invitato ia dotarsi di strumenti di salvaguardia per impedire che figure comeinfluenzino i risultati elettorali.Pur riconoscendo l’intelligenza diha lamentato il fatto che quest’ultimo utilizzi il proprio potere per alimentare “agitazioni populiste”. Ha anche criticato il supporto dia partiti come l’AfD in Germania e a figureverse, definendo incoerente il suo atteggiamento: “Vuoi promuovere la destra, ma poi dici che Nigel Farage non è abbastanza di destra.