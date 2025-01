Serieanews.com - Balotelli cambia di nuovo campionato: coppia esplosiva con un’altra star dei social

Leggi su Serieanews.com

Ora è davvero finita fra Marioe il Genoa: fra le opzioni per il futuro ne sbuca una che solo a pensarci siamo già eccitatissimidicondei(Foto: Ansa) – serieanews.comMarioe il Genoa, una storia che sembrava promettere tanto e che invece si chiude in fretta, lasciando dietro di sé poche luci e molte ombre.Super Mario, tornato in Italia con l’obiettivo di dimostrare che il suo talento può ancora fare la differenza, ha trovato sulla sua strada più ostacoli che opportunità. E ora, dopo settimane di tensioni con Patrick Vieira e qualche esclusione di troppo dai convocati, la separazione sembra ormai inevitabile.A mettere il punto esclamativo sulla vicenda è stato il direttore sportivo rossoblù Carlo Ottolini: “Mario ha ancora tanta voglia di giocare, ma qui al Genoa non sta trovando i minuti che vorrebbe.