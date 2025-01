Arteta insiste sull’Arsenal qui per vincere contro Girona nonostante abbia solo bisogno di punto per la Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-28 22:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Mikelche l’Arsenal sia “qui perdi un pareggio per garantire la qualifica per laper gli ultimi 16.I Gunners sono attualmente terzo in classifica prima del round conclusivo di mercoledì sera, con un buffer di tre punti all’interno dei primi otto.Con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta così lontani dalle loro sette partite europee in questo termine, gli uomini dihannodi unla squadra spagnola per garantirsi un posto tra i primi otto., nel frattempo, sta giocando per l’orgoglio con le loro speranze di un posto a eliminazione diretta già eliminata.Ma con una vittoria probabilmente garantendo una posizione finale più elevata e quindi un sorteggio più favorevole all’ultimo 16,che tutti i loro sforzi andranno a garantire altri tre punti.