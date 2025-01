Formiche.net - Sull’asse Roma-Riad si muove anche il Gcap. Quali spazi per i sauditi?

Leggi su Formiche.net

Dopo la firma dell’accordo bilaterale con l’Arabia Saudita dal valore di quasi dieci miliardi di euro, Giorgia Meloni ha aperto all’ipotesi di accoglierenella cordata governativa e industriale per il sistema aereo di sesta generazione Global combat air program (). “Siamo favorevoli all’ingresso deinel”, ha affermato Meloni, che sottolinea come si tratti di “un lavoro non immediato, perché dobbiamo chiudere il lavoro a tre con il governo della Gran Bretagna e del Giappone e favorire un avvicinamento del Regno Saudita”.Sull’eventualità di una partecipazione saudita alsi è espressoRoberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, che ha confermato l’apertura italiana: “lo stiamo veramente trattando. Ovviamente c’e’ una parte governativa che comanda”.