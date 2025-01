Cityrumors.it - Neonata rapita a Cosenza, si cercano i compici di Rosa Vespa | Ecografie, ricette ed analisi del sangue: tutti i dubbi degli investigatori

, qualcuno potrebbe averla aiutata nel rapire ladalla clinica. Gli investigatori percorrono questa strada: cosa non tornaÈ ormai a casa con i suoi genitori e sta bene la, a solo un giorno di vita, dalla clinica del Sacro Cuore. A portarla viacon il marito Aqua Moses, che però è stato scagionato dalle accuse in seguito alla confessione della donna che, di fronte agli inquirenti, avrebbe detto di aver fatto tutto da sola. Qualcosa, però, continua a non tornare a chi indaga: ecco, sidieddel(cityrumors.it / ansafoto)Oggi in carcere con l’accusa di sequestro,durante un colloquio con gli investigatori ha totalmente sollevato il marito Aqua Moses da tutte le colpe, ammettendo di aver pensato ed organizzato tutto in completa autonomia e rivelando quindi di aver circuito anche lui, convincendolo che fosse davvero incinta.