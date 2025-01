Secoloditalia.it - Mollicone alla prima del film “Velia Titta, vedova Matteotti”. Simbolo di coraggio e resilienza

“Il centenario dal rapimento e dall’uccisione di Giacomoè stata un’occasione per ribadire l’importanza della libertà politica, della rappresentanza parlamentare e delle libere elezioni. Il suoanimò la sua ultima denuncia dai banchi di Montecitorio e costituì un innolibertà e un atto di fedeltà al Parlamento”. Così il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico, intervenutoassoluta della proiezione del’, di Vittorio Pavoncello,Nuova Aula dei Gruppi parlamentari a Montecitorio in occasione del Giorno del Ricordo.omaggia ildella“Oggi però non celebriamo solo il suo sacrificio ma anche quello di sua moglie, che rappresenta una figura fondamentale nella storia italiana.