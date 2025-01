L’importanza del 27 gennaio | il ricordo nella Giornata della Memoria

Leggi su .com

Life&People.it Non ci sono più scuse per dimenticare. Le voci dei sopravvissuti si spengono, una dopo l’altra, in un silenzio assordante che fa riflettere. Un altro 27, è passato: è l’ottantesimo anniversarioliberazione di Auschwitz e il pesosi fa più grave che mai. I testimoni dell’orrore nazista sono un migliaio in tutto il mondo, anziani fragili che portano negli occhi l’inferno che hanno vissuto. Cosa faremo quando anche l’ultima voce si spegnerà? Chi racconterà alle nuove generazioni cosa significa vedere la morte industrializzata, sistematica, scientifica? Lanon può essere solo un’altra ricorrenza in calendario. Non possiamo permettercelo. Non mentre l’odio rialza la testa nelle nostre città, non mentre l’antisemitismo serpeggia sui social media, non mentre il negazionismo trova nuovi megafoni digitali.