La storia incredibile | il gatto smarrito torna a casa dopo 11 anni Cerchiamo chi lo ha accudito

Pisa, 27 gennaio 2025 – Undicifa era sparito dae la sua famiglia adottiva lo aveva cercato invano, in lungo e in largo per le strade del quartiere Porta a Lucca, rassegnandosi poi all’idea di averlo perso per sempre. Invece chissà in quale universo parallelo era finito in tutto questo tempo ilFelix, un micio maschio, nero con il muso bianco che -ben undici- ai primi di gennaio è ricomparso nel giardino della villetta dei suoi padroni, mostrando di riconoscerli e dispensando fusa, come se fosse stato fuori appena un’ora. A raccontare questache ha dell’, sono le volontarie che si occuparono di lui e che, nella primavera del 2014, lo raccolsero cucciolino nato nella in una colonia felina ai vecchi macelli e lo curarono prima di darlo in adozione alla famiglia Lorenzoni di Porta a Lucca.