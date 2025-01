Quotidiano.net - I sottomarini intelligenti di EdgeLab corrono in Borsa

PIAZZA AFFARI ha visto l’ingressa dicembre tra le quotate sull’indice Euronext Growth Milan di, innovativa start-up spezzina. Un ingresso in grande stile: il valore delle azioni è subito decollato, arrivando in poche ore a 4,875 euro dall’iniziale 3,25, al punto cheItaliana si è vista costretta a sospendere il titolo per eccesso di rialzo.è una start-up specializzata in AUV - Autonomous Underwater Vehicle, cioè veicoliautonomi, i quali non solo sono privi di equipaggio, ma non hanno nemmeno bisogno che un operatore li telecomandi a distanza. Sono quindi veri e propri robot, capaci di svolgere in autonomia le più disparate funzioni, dalla ricerca scientifica ai sondaggi per realizzare infrastrutture subacquee quali cavi per le telecomunicazioni o impianti energetici.