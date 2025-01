361magazine.com - Grande Fratello: il triangolo amoroso tra contraddizioni e rivelazioni

, unmolto discusso: Javier, Zeudi ed Helena, il faccia a faccia in diretta, Zeudi, Helena e Javier ascoltano per la prima volta le nuove dichiarazioni rilasciate nei vari confessionali. I tre inquilini stanno creando un vero e proprio. Helena precisa subito: “Io sono fuori da questa situazione. È una mia scelta per tutelarmi”.Leggi anche Mare fuori il musical: dal 31 gennaio al Teatro BrancaccioIl faccia a facciaAlfonso chiede chi l’abbia delusa, ed Helena risponde: “Zeudi, perché non è chiara”. “Se ti piace Helena, perché finisci tra le braccia di Javier?” chiede Alfonso all’ex Miss Italia. “Io ho sempre espresso il mio interesse nei tuoi confronti” svela Zeudi poi continua: “Sono infatuata di te, ma da parte tua non c’è un ricambio.