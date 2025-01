Quotidiano.net - Giorno della memoria 2025, ottant'anni fa la liberazione di Auschwitz. La cronistoria della “soluzione finale”

Roma, 27 gennaio– Il 27 gennaio è il. Questa giornata è dedicata alla commemorazione dell'Olocausto, ossia il massacro di sei milioni di ebrei e di milioni di altre persone deportati in campi di sterminio e poi uccisi nelle camere a gas, o costretti a lavorare fino alla morte in condizioni inumane. Un eccidio compiuto dalla Germania nazista e dai suoi alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Per ricordare questo capitolo buiostoria è stata scelta la data gennaio del 27 perché, in questofa, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa, l'esercito dell'Unione Sovietica, libererò il complesso polacco di, uno dei più grandi campi di concentramento nazisti. Leave not to return Significato di Shoah Il termine Shoah, che in ebraico significa “tempesta devastante” (tratto dalla Bibbia, ad esempio Isaia 47,11), è utilizzato per indicare lo sterminio del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale.