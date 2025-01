Discarica abusiva bonificata in provincia di Latina grazie all’intervento delle Guardie Eco Ambientali ODV ETS

Leggi su Dayitalianews.com

Una nuovaè stata individuata dai volontariEcoODV ETS nel territorio di Terracina, in Via Canale. Un ritrovamento che mette ancora una volta in evidenza la gravità del problema dello smaltimento illecito di rifiuti.Cumuli di rifiuti tra plastica, materiali edili e frigoriferiDurante il sopralluogo, i volontari hanno scoperto una grande quantità di rifiuti abbandonati, tra cui plastiche, pneumatici, frigoriferi, materassi e rifiuti organici. Particolarmente preoccupante è stata la presenza di materiali edili, come pannelli di poliuretano utilizzati per l’isolamento termico. Una situazione che rappresenta un serio rischio per l’ambiente e per la salute pubblica.L’interventoautorità competentiA seguito del ritrovamento, leEcohanno immediatamente allertato le autorità competenti per un sopralluogo e le eventuali operazioni di bonifica dell’area.