Bundesliga, il Bayern allunga sul Leverkusen

Roma, 26 gennaio 2025 – IlMonaco è sempre più padrone della: gli uomini di Kompany superano il Friburgo grazie alle reti di Kane e Kim eno sul Bayer, che subisce la rimonta del Lipsia e non va oltre il 2-2. Xabi Alonso e i suoi, però, rimangono a distanza di sicurezza dal terzo posto, dato che l'Eintracht Francoforte viene raggiunto sul finale dall'Hoffenheim. Quarta gara senza vittorie per il Borussia Dortmund, che contro il Werder Brema centra il quinto pareggio stagionale e rimane lontanissimo dalla zona Champions. Le partite del diciannovesimo turno diIl diciannovesimo turno disi apre con il pareggio tra Wolfsburg e Holstein Kiel, scomodo per i primi (che si allontanano dal Mainz al sesto posto) ma positivo per i secondi, che si avvicinano alla zona playout occupata dall'Heidenheim.