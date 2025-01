Juventusnews24.com - Bremer fa emozionare e saluta il “fratello” Danilo: il messaggio e quelle FOTO che hanno fatto scatenare i tifosi

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24fail “: lae ildel difensore brasilianoGleisonhato tramite una storia su Instagram il suo connazionale ed ex compagno di reparto alla Juveche ha ufficialmente lasciato il club bianconero dopo la risoluzione contrattuale. Laharicordando l’importanza dei due brasiliani per questa squadra: di seguito iltradotto.– «Grazieper tutto e buona fortuna per il tuo nuovo viaggio».Leggi su Juventusnews24.com