Affondo per Romero, la Roma offre 15 milioni: la risposta del Siviglia

Ranieri tiene la testa del gruppo incollata al campo, in quello che è un periodo fitto di impegni, che vedrà lascendere in campo giovedì contro l’Eintracht Francoforte. Ultima e decisiva gara per quanto riguarda il girone di Europa League, che richiede tutta la concentrazione necessaria, anche se non volgere lo sguardo al calciomercato è impossibile. Oltre al voce di un Paredes che vorrebbe il Boca Juniors, resta viva la questione vice Dovbyk, e la novità dell’ultimo minuto è l’improvviso per Isaac.La notizia è riportata da Diario de Sivilla, e non parla di un semplice interessamento: laavrebbe offerto 15per aggiudicarsi subito il talentuoso attaccante classe 2000, una cifra non banale che impone riflessioni dalle parti dell’Andalusia. Di fronte a tale proposta però sarebbe arrivata anche la primanegativa del, che non mollerà facilmente il suo gioiello: perservono i 30della clausola rescissoria, ed altre offerte al ribasso non verrebbero prese in considerazione.