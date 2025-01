Anteprima24.it - Acqua: potenziata la centrale di Pezzapiana, novità per Solopaca e San Salvatore Telesino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiPiùper Benevento. E’ questo il dato principale emerso nel corso della conferenza stampa convocata stamani presso la sede di contradadi Gesesa, la Società dei servizi del Comune di Benevento, per fare il punto sugli interventi finalizzati a potenziare le dotazioni idriche a servizio della città in vista della prossima stagione estiva.Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il Sindaco Clemente Mastella e Domenico Russo presidente Gesesa, è stato annunciato il completamento dei lavori della terza pompa di sollevamento di contradache consentirà di immettere una dotazione aggiuntiva nella rete idrica cittadina pari a 30 litri diogni secondo.E’ stata inoltre annunciata l’ultimazione dei lavori per la riattivazione dei pozzi in Sanche pomperanno nella rete idrica cittadina 320 litri dial secondo: per l’inaugurazione di questa nuova opera sarà presente nel prossimo mese di febbraio, con data ancora da definire, il vice Presidente e Assessore all’Ambiente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.