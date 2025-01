Zonawrestling.net - WWE: Scintille nel backstage di SNME, Nia Jax rivendica il ruolo di leader della divisione femminile

Nia Jax non aveva alcuna intenzione di essere gentile dopo la sconfitta contro Rhea Ripley a Saturday Night’s Main Event e ha fatto in modo che tutti se ne accorgessero.Jax si è scagliata contro Jackie Redmond e Peter Rosenberg nel, sfogando la sua frustrazione prima di prendere il microfono e rendere una cosa molto chiara: parteciperà alla Women’s Royal Rumble match.“Sapete una cosa? Vincerò la Royal Rumble perché merito di essere al top. Perché sono la stacanovista di questa” ha dichiarato Jax. EXCLUSIVE: Nia Jax turns her focus to the #RoyalRumble after falling short against @RheaRipleyWWE at #. pic.twitter.com/pMvQgkEIpl— WWE (@WWE) January 26, 2025 La “Irresistible Force” ha iniziato con forza il suo match per il Women’s World Championship, attaccando Ripley prima che la campanella suonasse.