Usa fuori dall’Oms conseguenze per tutto il mondo | stop a fondi e assunzioni

Fra i primi atti del 47° presidente Donald Trump c’è il ritiro degli Stati Uniti(Organizzazione mondiale della sanità). Una decisione che ha ripercussioni globali, dal momento che gli Usa sono stati da sempre i primi sostenitori economici dell’organismo internazionale.Trump accusa l’Oms di cattiva gestione della pandemia da Covid-19 e di mancanza di indipendenza dalle influenze politiche di Stati membri come la Cina.La polemica su WuhanSi ricordi, a questo proposito, la timidezza con la quale l’Oms affrontò l’ipotesi della nascita del virus a Wuhan. Con un tempismo che non passa inosservato, la Cia ha recentemente sostenuto la probabile esplosione del Covid proprio a Wuhan, per via di un incidente di laboratorio.Alcune critiche all’Oms sono state riconosciute come fondate dalla comunità internazionale, come una certa lentezza decisionale e inefficienze burocratiche.