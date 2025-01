Ilrestodelcarlino.it - Undici chili di coca in auto. Sequestro da un milione

Lo scomparto segreto si apriva azionando il pulsante nascosto nello zoccoletto della cintura di sicurezza. E qui, nel doppiofondo creato appositamente, erano nascosti dieci panetti diina, per un totale di 11. Li hanno trovati i poliziotti della sottosezione Bologna della polizia stradale quando mercoledì hanno fermato una Renault Clio che era appena uscita al casello di Borgo Panigale. Al volante, una ragazzo albanese di 25 anni, incensurato, domiciliato in provincia di Firenze. Il giovane ha attirato l’attenzione della pattuglia perché procedeva con andatura non regolare. Arrivata nei pressi del cimitero di Calderara, la Clio si è fermata, come ad aspettare qualcuno. A quel punto i poliziotti sono entrati in azione: si sono avvicinati all’e hanno chiesto i documenti al venticinquenne.