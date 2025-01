Spazionapoli.it - “Può lasciare la Serie A”: l’obiettivo del Napoli si complica!

Sono giorni molto intensi per ilin chiave mercato. Il DS Manna starebbe seguendo diversi profili per rinforzare la rosa azzurra. Ilè molto attivo sul mercato in entrata. Visto l’ottimo rendimento in questa prima parte di stagione, il club azzurro starebbe provando a rinforzare ancora più il gruppo a disposizione di Antonio Conte. Quest’ultimo, necessita di alcuni investimenti importanti che andrebbero a consolidare la forza dei partenopei. Intanto, però, un noto obiettivo starebbe definitivamente sfumando.Fagioli sempre più lontano dallaA: si muove il MarsigliaLa storia d’amore tra la Juventus e Nicolò Fagioli è ormai destinata a terminare. Con l’avvento di Thiago Motta, il giocatore ha avuto sempre meno spazio a disposizione, fino ad uscire completamente dai radar del tecnico.