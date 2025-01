Unlimitednews.it - Meloni in Arabia Saudita “Inizia nuova era di cooperazione”

Leggi su Unlimitednews.it

AL-ULA () (ITALPRESS) – “Questo è l’inizio di unaera nella nostra. C’è spazio per fare di più e questo è un primo passo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, ad Al-Ula, nel suo intervento alla Tavola rotonda di alto livello Italia-.Il valore totale degli accordi firmati oggi tra Italia eè “di circa 10 miliardi di dollari”, ha spiegato, che ad Al-Ula ha incontrato il primo ministro dell’Mohammad bin Salman.“Questi numeri danno l’idea del nostro impegno anche per il futuro”, ha sottolineato il premier italiano, che tra i settori coinvolti negli accordi ha citato le infrastrutture, la difesa, il turismo e la difesa dei beni culturali.“Questo forum dimostra concretamente come tutti siamo consapevoli che i rapporti tra i sistemi finanziari di Italia ehanno un ampio margine di crescita.