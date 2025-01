Formiche.net - Le sfide del governo Meloni sono solo all’inizio. Il commento di Sisci

Leggi su Formiche.net

C’è una ipotesi di massima. Il sorprendente Romano Prodi continua a tirare fuori assi dalla manica e avanza l’ipotesi di un partito di centro, una coalizione che apra a Forza Italia, oggi in maggioranza. E un’ipotesi minima. Il sottile Dario Franceschini osserva pragmaticamente che non c’è bisogno di pensare troppo in grande, basta un accordo elettorale sulla parte di seggi dell’uninominale, poi nel proporzionale ognuno corra da.Così si esprime la forza della sinistra, incapace di unirsi sotto un’unica bandiera se non in opposizione alla destra ritualmente, a torto o a ragione, battezzata “fascista”. Si aprirebbe così anche a Forza Italia, verso cui ormai a sinistra nessuno ha più veti. Inoltre con lo sfarinamento dell’ipotesi della riforma costituzionale sul premierato potrebbe avanzare invece l’idea di adottare una nuova legge elettorale.