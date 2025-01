Lanazione.it - Il trimvirato al potere. Il delicato compito di rispondere allo Spezia

La seconda contro la terzultima in classifica: Pisa-Salernitana, traslato in A, varrebbe un po’ come un Inter-Hellas Verona. Vero in termini assoluti, fuorviante nella pratica realtà. La Serie B è campionato qualitativamente meno complesso, ma sicuramente più equilibrato anche nei testa-coda. Tuttavia quest’anno anche la Cadetteria sta raccontando una storia "diversa" dal consueto. Le prime tre della classe, come è noto, hanno scavato un abisso e questo non è usuale. L’anno scorso, a questo punto del campionato, il distacco fra terza e quarta constava di un solo punto; due anni fa le lunghezze erano soltanto due. Scorrendo, senza farla troppo lunga coi numeri, la classifica degli ultimi dieci anni alla 23esima giornata non vi è mai stato un triumvirato al comando forte di nove punti di distacco dalla prima "fuori dal podio".