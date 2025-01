Figlio senza cuore C’è posta per te Giovanni fa questo alla mamma | pubblico furioso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Terzo appuntamento ieri sera con C’èper te, a colpire è la storia diMaria e del, uscito tra i fischi deldi Maria De Filippi. Maria si è presentata in studio con il compagno Pasquale che ha parlato della volontà di lei di recuperare il rapporto con il. Racconta: “Lei quando l’ho conosciuta mi ha detto ‘voglio venire a C’èPer Te per il mio unicoche si chiama, che è nato dal mio primo matrimonio”.>>“Altri nuovi concorrenti in casa”. Colpo di scena al Grande Fratello, Maria Teresa Ruta non è l’unica a entrare. L’annuncio ufficiale spiazza il“Lei mi ha detto ‘sono 5 anni che lui non vuole avere nulla a che fare con me. Mi ha bloccato su tutti i social e tutte le volte che qualcuno ha provato a parlargli ha detto sempre la medesima frase, cioè che non se la sente di parlarmi’.