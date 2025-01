Dilei.it - Bianca Balti con “una lunga cicatrice e senza capelli” sfida il cancro: “Non mi fermo”

, la supermodella lodigiana conosciuta in tutto il mondo, ha deciso di affrontare ila testa alta, trasformando un momento di profonda difficoltà in una lezione di vita per se stessa e per chi la segue.Diagnostica nel settembre 2024 con un tumore alle ovaie,non si è mai arresa, documentando con trasparenza ogni tappa del suo percorso, dai cicli di chemioterapia alla sua battaglia per sentirsi ancora “normale” nonostante tutto.La sua determinazione l’ha portata a tornare sul set e a lavorare a un nuovo progetto che racconta molto di lei, mentre si prepara a salire sul prestigioso palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025.La lotta di: forza, coraggio e autenticitàQuando le è stato diagnosticato ilha subito mostrato al mondo la sua forza.