Iltempo.it - Treni nel mirino, ora indaga l'antiterrorismo: scatta l'inchiesta sui sabotaggi

Leggi su Iltempo.it

Incidenti "anomali" e avvenuti in "circostanze altamente sospette" tanto da far temere un piano dio alle linee ferroviarie. I magistrati del pooldella Procura di Roma hanno aperto un fascicolo d', per il momento contro ignoti, delegando le indagini alla Digos della Questura di Roma e alla Polfer, sui presuntialla rete ferroviaria italiana avvenuti nei giorni scorsi e che avevano causato gravi suiin arrivo e in partenza in tutta Italia. Era stato il Gruppo Fs ha presentare un esposto alla polizia. Nell'esposto che il Gruppo Fs ha presentato in questura a Roma, si legge: "Benché gli episodi ora descritti si presentino, all'apparenza, collegati tendenzialmente a disfunzioni di natura tecnica, sui quali il Gruppo FS sta svolgendo accertamenti interni al fine di ricostruirne cause e responsabilità, si ritiene non si possa escludere in radice l'ipotesi che si tratti di una situazione connessa ad attività interne e/o esterne volutamente mirate a colpire gli asset aziendali con la finalità di destabilizzare, anche a livello istituzionale e governativo, il Gruppo FS ed il relativo management".