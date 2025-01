Cityrumors.it - Si inventa una finta spedizione Amazon per ingannare il ladro: arrestato per il suo contenuto

Leggi su Cityrumors.it

Un uomo si èto unaper fermare ildei suoi pacchi, ma viene poiper il suoUna storia a trattati anche divertente quella avvenuta qualche giorno fa a Frosinone, che però ha terrorizzato alcuni degli abitanti della zona di via Mastruccia che, a causa di un allarme bomba si sono visti chiudere la strada per permettere alla polizia di svolgere in sicurezza le operazioni di salvataggio e di controllo.Siunaperilper il suo– Cityrumors.itPer capire il motivo di tutto questo, però, è necessario partire dall’antefatto, ovvero dalla storia di un uomo e del suo‘fidato’. Una storia che si è articolata nell’arco di qualche giorno, quando più volte uno degli abitanti del palazzo incriminato, si era visto rubare i pacchiche gli venivano spediti e lasciati fuori la porta.