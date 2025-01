Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma, Lazio e Italia: domenica 26 gennaio 2025

Tempo stabile e soleggiato sue nel, con qualche nube in transito. Dettaglio orario e situazionerologica nel resto d’per26La giornata di26si preannuncia stabile e soleggiata sue in tutta la regione. Correnti miti porteranno temperature in lieve aumento, rendendo l’atmosfera piacevole e invitante per attività all’aperto. Tuttavia, in alcune aree interne del, le prime ore della giornata potrebbero essere caratterizzate da foschie o nebbie.Mattino (06:00-12:00):Cielo sereno o leggermente velato da nubi alte. Possibili foschie locali nelle zone periferiche e lungo il Tevere, in dissolvimento entro metà mattina. Temperature fresche, comprese tra 5°C e 8°C. Venti deboli da nord-est.