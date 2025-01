Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-JUVENTUS 2-1: Kolo Muani illude, Anguissa croce e delizia

Leggi su Calciomercato.it

Voti, top e flop del big match della 22a giornata di Serie A: prima sconfitta per Thiago Motta, che rimonta delpazzo al Maradona, che nel secondo tempo reagisce al dominiodella prima frazione., mariapre i giochi con una zuccata vincente e Lukaku la decide su rigore.in(LaPresse)Meret 7Di Lorenzo 6Rrahmani 6,5Juan Jesus 6Spinazzola 6,5FLOP Lobotka 5,5 – Meno brillante del solito. Offuscato dalla gabbia che gli cuce attorno Thiago Motta. Nel gol della Juve sbaglia a spazzare di testa un cross gestibile in maniera differente. Opaco (Gilmour s.v.)TOP7 – Protagonista assoluto della partita. Nel primo tempo è in ritardo su Koopmeiners e regala un assist a. Ma nel secondo tempo è un altro giocatore ed è il migliore in campo.