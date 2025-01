Movieplayer.it - Margaret Qualley fan di Harry Potter: la star di The Substance guarda i film per migliorare l'accento british

L'attrice si sta preparando meticolosamente ad un ruolo e si è autoimposta di nonree serie americane.si sta preparando a recitare con uninglese nel suo prossimo. Pere staccarsi maggiormente dalla sua parlata statunitense, l'attrice ha preso un scelta. Nel corso della lavorazione ha deciso di nonree serie televisive americane per dedicarsi a prodotti britannici, come la saga cinematografica di. Soloe show britannici perLadi Theha spiegato di aver deciso dire soloe show britannici fino all'inizio delle riprese:"Il prossimo ruolo richiede uninglese, quindi per un po' guarderò solo tv ebritannici. .