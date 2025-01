Tvzap.it - La coppia vip di nuovo insieme: gli scatti in vacanza con alimentano il gossip

Leggi su Tvzap.it

Personaggi TV. Recentemente, una notadel jet set internazionale è stata avvistatanella suggestiva località di Santa Teresa, nella provincia di Puntarenas, in Costa Rica. Le immagini condivise sui social media hanno immediatamente alimentato le speculazioni su una possibile riconciliazione tra i due, che avevano annunciato la loro separazione nella primavera del 2023.Leggi anche: Francesca Pascale avrebbe ritrovato l’amore dopo il divorzio con la Turci: ilimpazzaLeggi anche: Sonia Bruganelli e il tradimento a Bonolis: la reazione di Laura FreddiLavip diDurante la loro permanenza in Costa Rica, entrambi hanno condiviso sui rispettivi profili social fotografie che li ritraggono in momenti di relax e complicità. In una delle immagini più emblematiche, si possono vedere le mani di Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann formare un cuore al tramonto, gesto che ha subito catturato l’attenzione dei fan e dei media.