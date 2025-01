Iltempo.it - Hegseth a capo dell'esercito Usa tra le polemiche. Il voto al fotofinish

Il Senato degli Stati Uniti d'America ha confermato di misura l'ex conduttore di Fox News Petecomedel Pentagono, nonostante le accuse di abuso di alcol, molestie sessuali e altri timori sulla sua capacità di guidare l'più potente del mondo. Tre senatori repubblicani hanno votato contro la scelta di Donald Trump come segretarioa Difesa, con un pareggio 50-50 che ha costretto JD Vance, il nuovo vice-presidente, a esprimere ildecisivo. Il risultato ha evidenziato le preoccupazioni su, che assumerà la guida del Pentagono mentre la guerra infuria in Ucraina, il Medio Oriente è instabile nonostante i cessate il fuoco in Libano e a Gaza e Trump sta ampliando il ruolonella sicurezza al confine tra Stati Uniti e Messico. Poco dopo la sua conferma, Trump ha scritto sulla sua piattaforma Social Truth: «Congratulazioni a Pete