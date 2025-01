Thesocialpost.it - Gaza, Hamas consegna alla Croce Rossa quattro soldate israeliane

Lecatturate durante l’attacco del 7 ottobre 2023 sono statete oggi daal personale dellaInternazionale. La cerimonia si è svolta a Piazza Palestina, nel centro diCity, dove le giovani, in uniforme, sono state presentate pubblicamente prima del trasferimento verso Israele. Lesse, identificate come Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, si sono tenute per mano mentre salivano sul palco allestito da, in una scena che è stata trasmessa in diretta dalle emittenti locali.Il rilascio delle militari fa parte di un accordo più ampio di scambio di prigionieri che prevede la liberazione di 200 detenuti palestinesi, tra cui membri di, della Jihad Islamica e del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, molti dei quali stavano scontando pene all’ergastolo.