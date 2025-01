Lanazione.it - Firenze-Pistoia, dal 1870 ad oggi. La ciclostorica tra sport e tradizione

Si apre nei prossimi giorni la settimana che porterà all’edizione 2025 con la", un evento che va a celebrare il ciclismo italiano con un percorso di 33 chilometri che parte dal cuore diper raggiungere piazza del Duomo. La manifestazione in sé per se è in programma per domenica prossima, 2 febbraio, con partenza alle 9 dal piazzale delle Cascine con arrivo aalle 12 e, in mezzo, è previsto un passaggio speciale alla villa Medicea di Po a Caiano. Il giorno della gara, 19 ciclisti con biciclette d’epoca (perché 19 erano i coraggiosi che presero parte alla prima edizione) che rappresentano delle riproduzioni delle originali di fine Ottocento, anticiperanno la partenza ufficiale: alle loro spalle, poi, molti altri partecipanti, tra cui alcuni nomi celebri del ciclismo italiano, tutti rigorosamente in abbigliamento e con biciclette d’epoca, in linea con il regolamento di gara che richiama l’atmosfera autentica di quel tempo.