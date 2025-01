Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages è in arrivo su Nintendo Switch 2, per un rumor

Secondo il noto leaker extas1s,: Thesarebbe in sviluppo per2, attesa nuova console ibrida della Grande N insul mercato nel corso di questo 2025.Precisiamo immediatamente che al momento della stesura di questo articolo Microsoft enon hanno ancora confermato ufficialmente la notizia, ma extas1s – già noto per aver anticipato correttamente alcune mosse di Xbox – ha specificato che il gioco sarebbe già in lavorazione, pur essendo “congelato” fino a quandonon svelerà ulteriori dettagli sulla sua console.Come leggiamo su GamingBolt,avrebbe chiesto alle terze parti di trattenere annunci ufficiali sui giochi fino alla presentazione completa di2, in programma lo ricordiamo durante ilDirect di aprile 2025, che dovrebbe includere la data di lancio della2 e rivelare una line-up più completa.