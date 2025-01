Metropolitanmagazine.it - Burberry, tra cadute e riprese: il piano di rilancio punta su Stati Uniti e marketing tradizionale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, iconico marchio britannico del lusso, ha registrato una flessione delle vendite del 4% nel trimestre natalizio, ma guarda con ottimismo al futuro grazie a segnali positivi provenienti dal mercato statunitense. I risultati, sebbene inferiori alle aspettative iniziali, rappresentano un miglioramento rispetto al calo più marcato previsto dagli analisti, che stimavano una diminuzione del 12%.Cosa sta accadendo ae quali sono le opportunità per il brandIl periodo natalizio ha rappresentato un’importante opportunità per il brand, con una crescita nelle vendite di articoli iconici come sciarpe e trench. In particolare, le sciarpe hanno visto un incremento del 12%, grazie a una strategia dimirata e a un rinnovamento del sito web che ha messo in primoi prodotti più rappresentativi del marchio.