Australian Open sfuma sogno Bolelli-Vavassori | vincono Heliovaara-Patten in rimonta

(Adnkronos) – Niente da fare per gli italiani Simonee Andreache, finalisti l’anno scorso, sono stati battuti anche quest’anno nella finale del torneo di doppio maschile agli. La coppia azzurra, numero 3 Atp, alla terza finale in uno Slam, ha perso subendo ladella coppia, formata dal finlandese Harrie dal britannico Henry, campioni di Wimbledon in carica, e teste di serie numero 6 del seedingo, in tre set con il punteggio di 7-6 (18-16), 6-7 (5-7), 3-6 in poco più di tre ore di gioco.avevano vinto il più recente confronto diretto, l’anno scorso in finale a Pechino, prima del ko di oggi nello Slamo, mentresi erano imposti nel primo duello in un major, al primo turno a Wimbledon, lanciando il cammino che li avrebbe portati al loro primo titolo Slam in carriera.