Al governo da oltre 30 anni il caso della Bielorussia di Aliaksandr Lukashenko L’Ue | Non riconoscere i risultati delle elezioni

Sostegno al popolo che lotta per la democrazia e ampliamentosanzioni. È la durissima presa di posizione del Parlamento europeo contro.Alda30, ildi: “Non” (ANSA FOTO) – Notizie.comDomani, domenica 26 gennaio 2025, si terranno infatti lepresidenziali in. Con ogni probabilità, dalle urne uscirà vincitore ancora una volta il 70enne Aleksandrper il suo settimo mandato consecutivo.L’Europarlamento in queste ore ha approvato una risoluzione non legislativa con 567 voti favorevoli, 25 contrari e 66 astensioni. Nel testo adottato, dopo aver denunciato le gravi violazioni in corso e di lunga data dei diritti umani e dei principi democratici in, il Parlamento ha chiesto al, ai suoi Stati membri e alla comunità internazionale “di nonla legittimità del dittatore in caricacome presidente dopo il voto”.