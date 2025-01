Romadailynews.it - Roma: Mattia (Pd), no a raduno di estrema destra, autorita’ intervengano

Per domenica prossima 26 gennaio apresso l’Hotel St Martin vicino a Termini “no aldei movimenti diprovenienti da diversi Paesi, organizzato da Forza Nuova”.Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora.“Un’iniziativa fissata in maniera deliberatamente provocatoria, proprio alla vigilia del giorno della Memoria – prosegue -, e per giunta nel pieno centro della Capitale d’Italia, medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza. La citta’ di, che con il grande sacrificio di tante donne e uomini respinse l’assalto nazifascista dando il via alla Liberazione, non puo’ essere oltraggiata nel cuore del proprio territorio con unneonazista dal profilo chiaramente incostituzionale. Mi appello allecompetenti affinche’ blocchino questa iniziativa a garanzia del rispetto dei valori antifascisti della Costituzione italiana”.