Lortica.it - Ritorno al futuro: il declino dei centri commerciali e la rinascita dei piccoli negozi

Leggi su Lortica.it

Qualche giorno fa sono ritornata al centro commerciale “Cascina Merlata Bloom”, vicino a Molino Dorino nell’hinterland milanese. Lo ricordo inaugurato con grande entusiasmo, un luogo dove fare shopping, passare il tempo libero, ristorarsi e incontrare gente. Ma questa volta la sensazione era diversa: spazi ampi e quasi vuoti,chiusi o con pochi clienti, un’atmosfera che sembrava lontana da quell’idea di “ festosa passeggiata al centro commerciale” che tanti di noi conoscono.Ho chiesto in giro, parlato con alcuni commercianti e con chi frequenta il centro. Mi hanno confermato che l’affluenza è calata drasticamente. Forse la posizione non aiuta: è poco accessibile per chi non ha un mezzo proprio, e questo scoraggia soprattutto gli anziani, che magari hanno tempo per frequentare questi luoghi ma non vogliono affrontare tragitti complicati.