Calciomercato.it - Pavlovic via dal Milan, non è finita: continua il pressing sul serbo

Leggi su Calciomercato.it

Il centrale può ancora lasciare il. Non mancano le squadre interessate al calciatore ex Salisburgo: il punto della situazioneManca sempre meno alla chiusura della campagna acquisti invernale, ma il mercato in uscita delad essere bloccato. I calciatori con la valigia in mano, però, sono sempre parecchi e tra questi c’è certamentevia dal, non èilsul(LaPresse) – Calciomercato.itIl centraleha giocato titolare contro il Girona, per via delle assenze di Malick Thiaw (infortunato) e Fikayo Tomori (squalificato), ma il club rossonero non lo ha tolto dal mercato ed è pronto ad ascoltare offerti sui 20 milioni di euro. Nei giorni scorsi è stato il Fenerbahce a farsi avanti, ma la pista turca non ha mai convinto il calciatore, che si sta mostrando poco propenso a lasciare il Diavolo dopo solo sei mesi.