Parte la nuova edizione di Me Mo alla Scuola Sant' Anna

Pisa, 24 gennaio 2025 - Un supporto fondamentale per studentesse e studenti con ottimi risultati scolastici e che, nella propria famiglia, con genitori non laureati, rappresentano la prima generazione a voler intraprendere un percorso universitario, garantendo l’accesso agli studi anche in situazioni di possibile fragilità culturale e socioeconomica. La sestadel progetto Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale) si presenta ai nastri dinza con numeri da record, a partire dal numero di domande di ammissione ricevute da tutta Italia. Coordinato dSuperioredi Pisa e finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso il progetto "MERITA, la rete per il talento" a cuicipano laNormale Superiore, il Collegio Superiore dell’Università di Bologna, laGalileiana di Padova e laSuperiore di Studi Avanzati della Sapienza di Roma, proprio grazie a MERITA, il progetto Me.