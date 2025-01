Lanotiziagiornale.it - Nordio nel mirino: l’inaugurazione dell’anno giudiziario diventa il giorno del giudizio

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Davanti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano, a parlare fitto. Dietro, solo, isolato, un arrancante guardasigilli Carlo. Se ciò che pensa l’inquilino del Quirinale (nonché presidente del Csm) sulla riforma della giustizia si può solo indovinare, l’immagine regalata ieri al termine delnuovo annoal Palazzaccio non depone certo per la sintonia tra Mattarella e.Le bordate della presidente Cassano aUna (non) sintonia certificata in modo pacato ma fermo anche da Cassano nella sua relazione, dove ha richiamato al “rispetto” tra le istituzioni, per un vero e proprio “patto per lo stato di diritto”, in modo da “alimentare la fiducia dei cittadini” (prima bordata).L’alto magistrato ha illustrato lo stato di salute del comparto giustizia affermando che “i dati restituiscono una immagine della magistratura diversa” da quella rappresentata e “posta alla base di progetti riformatori” (seconda bordata).