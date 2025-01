Ilfattoquotidiano.it - Monte dei Paschi – La crisi, il salvataggio pubblico, il risanamento e il ritorno all’utile. Fino all’offerta a sorpresa per Mediobanca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Praticamente fallita, salvata dallo Stato e poi risanata grazie anche al provvidenziale aumento dei tassi di interesse della Bce, Mps si considera la banca “più antica del mondo ancora in attività” con la sua nascita fissata al 1472. Secoli di storia che hanno visto un’accelerazione negli anni 2000 quando la banca, ancora nelle mani pubbliche della Fondazione che faceva capo a Comune e Provincia di Siena, decise nel 2007 l’acquisizione per oltre 10 miliardi di Banca Antonveneta – pagata dagli spagnoli 6,6 miliardi pochi mesi prima – con l’ambizione divenire un grande attore nazionale. Un’operazione che sbilanciò il gruppo subito prima dell’ondata di piena dellafinanziaria mondiale e dei debiti sovrani e in seguito costrinse la Fondazione, che si era indebitata per finanziarla, a cedere il controllo.