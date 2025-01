Movieplayer.it - M. Il figlio del Secolo rivisto da Joe Wright e Luca Marinelli: "Il nostro è un racconto ammonitore"

"È stato forte allontanarsi così da se stessi e avvicinarsi tanto a questo criminale": l'attore e il regista ci spiegano perché dovremmo temere il Mussolini che è "dentro di noi". Su Sky e NOW.ha fatto un lavoro straordinario per portare su schermo Benito Amilcare Andrea Mussolini. Non ha soltanto studiato l'accento, preso peso, fatto radere i capelli e messo le lenti a contatto scure. È entrato nella mente del Duce, trovando i suoi gesti, tic e movimenti involontari. Il risultato è davanti agli occhi di tutti: M. Ildelbrilla per regia, scrittura, scenografie e costumi, ma l'interpretazione dell'attore giganteggia su tutto. Su Sky e NOW, dopo l'anteprima a Venezia 2024, la serie tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati parla al presente: è un monito sulla popolarità che diventa .